Sasha Alexander po Rizzoli a Isles vzala svlečenou roli profesorky

Představitelka Maury Isles během konečných dílů seriálu Rizzoli a Isles začala koketovat s novou seriálovou postavou, která je narozdíl od Maury o dost otevřenější. Minimálně sexuálně. V jakém novém seriálu můžete svou oblíbenkyni vidět?

reklama

Jelikož dr. Maura Isles patří do kriminalistického prostředí, člověk by od ní rozhodně nečekal bohémské chování a s lehkostí sobě vlastní porušování všech morálních zásad. Taková je v každém případě její nová seriálová postava vysokoškolské profesorky Helene Runyon v americkém seriálu Shameless.

Seriál se na obrazovkách drží už několik sezón, a to velice úspěšně. Shameless je totiž o té nejchudší vrstvě Američanů, o překonávání životních nástrach, které jsou o něco těžší v případě, že se nenarodíte do té správné kolíbky. Umění přežít je však u těchto hrdinů obdivuhodná. A takový je i Lipp, mladý muž s vyjímečným matematickým intelektem, který má problém s alkoholem, nedostatke prostředků na vysokoškolské studium a se špatnými rodinnými konstelacemi.

Záměrná sexy změna rolí

Během svého osobního boje v rámci udržení se na vysoké škole potkává mladý student sexy profesorku (Sasha Alexander), jejíž život se nedá bez rozpaků odhodit do škatulky: rezervovaná. Helen je profesorka umění a filozofie, matka stejně starého syna jako je Lipp a žena volného manželství. Pravý opak Maury Isles, což byl podle její představitelky záměr.

"Chtěla jsem po letech s Maurou hrát někoho úplně jiného. Roli Helene jsem si vybrala záměrně. Fascinovala mě, její příběh je sexy, její chování je na hranici morálky. Během natáčení jsem si uvědomila, že to rozhodně není o nahých scénách, kterých mám v seriálu plno. Ale jdeme daleko hlouběji, do teriroria dospělosti a hraní si s ohněm. Je to provokativní a vzít takovou roli bylo riskantní a trochu děsivé," vysvětluje Sasha Alexander.

Jednou z věcí, proč se mohla obávat takové role, nebyl jen milostný poměr s chlapcem věku vysokoškolského studenta, ale hlavně množství sexuálních scén, kde o naturalistickou nahotu ženské představitelky není nouze. Sasha se toho však nezalekla, a tak kromě vztahu profesorky a studenta uvidíte i její přirozený smysl být před kamerou zcela nahá. Jistě, můžeme se bavit o jejím neuvěřitelném těle, kterým oplývá, ale musíme vyslovit to, že Sasha Alexander dala do role Helene žár, který se jen tak nevidí.

Sashu Akexander můžete vidět na Primě LOVE každý čtvrtek ve 20.15 v seriálu Rizzoli a Isles.