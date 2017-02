Rizzoli and Isles: Pyšná máma Sasha Alexander ukázala šikovnou dceru

Zatímco Angie Harmon alias Jane Rizzoli se se svými třemi holkami fotí celkem celkem často, její kolegyně Sasha Alexander soukromí svých dětí víc hlídá a na Instagram pouští spíš momentky s přáteli nebo s manželem. Nedávno však udělala výjimku. Další díl seriálu Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně

V čem boduje její dcera?

A není divu, neb byla jako máma pořádně pyšná! Její dcerka Lucia totiž zřejmě patří mezi talentované tanečnice.

Desetiletá Lucia je ostatně z rodiny, která je umělecká skrz na skrz. Starší ze dvou dětí, které má sympatická herečka se srbskými kořeny s režisérem Edoardem Pontim je vnučkou legendární Sophie Loren a filmového producenta Carla Pontiho. Do herectví však zatím zřejmě fušovat nezačala a její mladší brácha Leonardo Fortunato, který na sklonku roku oslavil sedmé narozeniny, patrně také ne.

Rizzoli a Isles: Lucia, dcera Sashy Alexander, Foto: Instagram.com

Kdo jde v matčiných stopách?

To se ovšem nedá říct o jedné z dcer Sashiny kolegyně Angie Harmon. Z této rodiny se nedávno před kameru vrhla prostřední Angiina dcerka Avery, která se s mámou objevila v jednom z dílů závěrečné sedmé série populárního seriálu.

Maura a Jane řeší kšeftování s identitami

A co vás čeká v dalším dílu Rizzoli and Isles? Mauru a Jane zavede vyšetřování vraždy muže, který žil pod cizím jménem do Los Angeles. Právě tady totiž někdo obchoduje s identitami bezdomovců.

