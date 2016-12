Představitelé Castla a Beckettové procestovali v roce 2016 skoro celý svět!

Každé úterý na vás čeká manželský pár ze seriálu, který je už jistým fenoménem stejně jako detektivní případy, jež řeší. Představitelé Castla a Beckcetové ve svém soukromí procestovali skoro celý svět. Podívejte se s nimi do světa!

Co uvidíte v úterý ve 20.15 na Prima LOVE? Milé pohádky rozhodně nečekejte, ale kriminální případy, logické vyústění a sarkasmus. Na to všechno se můžete těšit v případě, kdy budete sledovat Castla na zabití.

Tentokrát je čeká zapeklitý případ. Castle vystupuje jako očitý svědek, který má usvědčit ženu z vraždy známé reportérky. Během vyšetřování se ale ukáže, že věci se udály úplně jinak...Tak, kde je tedy pravda?

Zcestovalí herci z Castla na zabití

Mezitím, co budete luštit, zda je Castle už přepracovaný, anebo je to jen dokonalá bouda kriminálníků, se můžete podívat na cestování našich hvězd. Stana Katic (Kate Beckettová) a Nathan Fillion (Richard Castle) měli rok 2016 pěkně narvaný, ačkoliv už seriál Castle na zabití nenatáčejí. A vypadá to, že cestování určitě milují.

1) Stana Katic se objevila letos v New Yorku, kde ji čekalo i pár pracovních večírků

Stana v rudém, Foto: Instagram.com

2) Představitelka Kate Beckettové si odskočila i do Turecka na svatbu svých kamarádů, kde byla okouzlena místním designovým hotelem

Stana v designovém hotelu snídá, Foto: Instagram.com

3) Stana si na svém Instagramu dokonce zavzpomínala i na její návštěvu Čech z roku 2011.

Castle na zabití - Stana Katic v Praze, Foto: Instagram.com

4) Její návštěvy Paříže už jsou hodně časté, letos tomu nebylo jinak.

Stana Katic v Paříži, Foto: Instagram Stany Katic

5) Stana se dokonce objevila i v krásném Peru.

Stana Katic v Peru, Foto: Instagram.com

6) Zatímco Nathan se objevil v čínském Shangai.

Castle na zabití - Nathan , Foto: Instagram.com

7) A před tím dokonce v Moskvě.

8) Stana odjela na další svatbu na britské ostrovy.

