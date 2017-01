Nová hvězda Myšlenek zločince ukázala, jak moc roztomilá byla v dětství!

Fotografie na Instagramu urvala rodidla fanynkám sledující profil Adama Rodrigueze. Sličný herec nedávno nastoupil místo sexy Shemara Moora do dvanácté řady úspěšného seriálu Myšlenky zločince. A nedávno ukázal, jak roztomilý byl v mládí!

Adam Rodriguez se před diváky nejvíce zapsal jako vyšetřovatel v krimi seriálu Kriminálka Miami a v neposlední řadě jako sexy striptér v úspěšném blockbusteru Bez kalhot.

Od dvanácté řady ho mohou diváci vidět i v Myšlenkách zločince. Sto osmdesát tři centimetrů vysoký Američan kubánského původu do party herců a hereček zapadl bravurně, což můžete sledovat i na jeho instagramovém profilu. Tam se chlubí nejen prací, ale i láskou ke svým dětem a manželce.

Sladký Adam

Nedávno nechal své fanynky nahlédnout do další části svého života, do úplných začátků, když byl ještě školou povinný a na hlavě nosil roztomilé kudrliny. Adam vyrůstal se svou sestrou Vanessou a jako malý apeloval na to, že se stane baseballovým hráčem, ale kvůli zranění se mu jeho sen nikdy nesplnil, a tak přišlo na řadu herectví. Díkybohu!

Co uvidíte v pondělních Myšlenkách zločince?

Tentokrát se speciální jednotka FBI bude dotýkat velkého tématu v Americe - a to jsou drogy. Aaron Hotchner je přítelem požádán, aby svůj tým zapojil do vyšetřování nezákonných drogových online stránek. Někdo z agentů pracujících na tomto případu je totiž ve spojení i s drogovým kartelem…

Myšlenky zločince můžete sledovat pravidelně každé pondělí ve 20.15 na Prima Love!