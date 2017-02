Nejlepší hlášky Castla na zabití? Tady jsou!

Fanoušci seriálu Castle na zabití mají v jednom pravdu, vyplatí se počkat na to, až se poručík Beckettová a lehkovážný spisovatel Castle začnou popichovat. To pak létá hláška za hláškou. Připomeňte si ty nejlepší.

Rick Castle je spisovatel detektivních románů, který nedávno zabil jednu ze svých hlavních postav. Tak se dostal do síně slávy, která mu nabízí vše, co by si muž v jeho letech mohl jen přát. Od slávy až po fanynky. Tomuto lamači ženských srdcí jednoho dne do života vstoupí vraždy vyšetřující detektivka Beckettová. Jejich vztah je zpočátku čistě profesionální – on je arogantní, ona má chuť zabít ho pokaždé, když cokoliv řekne. A že toho Castle říká více, než by měl!

Castle a jeho dinosauři

Castle: Možná bychom měli zajít do toho muzea, třeba nám někdo objasní, kdo mohl chtít shodit chrlič na Medinovu hlavu.

Beckettová: Buď jste dobrý polda, nebo jen chcete jít do muzea.

Castle: Mají tam dinosaury.

Castle zpovídá podezřelého

Castle: Když vám četl myšlenky, trvalo mu to dlouho?

podezřelý: Ne, ani ne.

Castle: To jsem si myslel.

Castle zase neposlouchá

Beckettová: Myslím, že jsem vám říkala, abyste se nehnul z místa.

Castle: Bylo mi smutno.

Pornachtivý Castle

Castle: Tři muži nasáčkovaní u počítače. Doufám, že se nedíváte na porno, ale jestli ano, tak chci taky.

Castle chce fotky, ne mrtvoly

Castle: Mohl bych dostat kopie těch fotek? Chodím hrát poker. Většinou s ostatními spisovateli… S Pattersonem, Cannellem. Samí autoři bestsellerů. Nemáte ani tušení, jak by mi záviděli.

Beckettová: Záviděli?

Castle: Že někdo kopíruje, to co jsem napsal. Panečku. V mém světě je to něco jako největší vyznamenání. To je skoro na síň slávy.

Beckettová: Zemřeli lidé, pane Castle.

Castle: Těla si klidně nechte, já chci jen ty fotky.

Castle a jeho zabiják-metrosexuál

V továrně, kde se ukrýval podezřelý, našli policisté letáčky o józe. Castle vtipně poznamenává:

No, jen proto, že jsi chladnokrevný zabiják, to neznamená, že o sebe nepečuješ.

Castle předává výkupné

Beckettová: Buďte opatrný, ano?

Castle: Zaznamenal jsem skutečně obavu o moje dobro?

Beckettová: Podělejte to a zabiju vás!

Castle: To už sedí líp.

Oklamaný Castle

podezřelá: Už někdy někdo oklamal vás?

Castle: Byl jsem dvakrát ženatý.

