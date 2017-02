Myšlenky zločince znovu přivítají matku Dr. Reida!

Myšlenky zločince v premiérové řadě, která se vysílá momentálně v Americe, přivítaly znovu postavu matky Dr. Spencera Reida. Ta má v jeho životě zásadní význam. Poznejte ženu, která stvořila malého génia.

Žena, která stvořila Spencera Reida

V jedenácté epizodě dvanácté řady Myšlenek zločince se objevila znovu herečka Jane Lynch, kterou možná všichni dobře znáte jako učitelku z muzikálového seriálu Glee, aby znovu ztvárnila postavu matky Spencera Reida.

Ten si už jako malý se svým vysokým intelektem dosti užil. Ve škole byl šikanovaný a doma měl hotové peklo.

Matka schizozefrenička a strach

Když byl Spencer malý, otec ho a jeho matku opustil, přičemž jako důvod uvedl, že už se dále nedokáže starat o Reidovu matku Dianu, která trpěla paranoidní schozofrenií. Právě matka přivedla Reida k četbě knih a to již v raném mládí. Reid se o matku do svých osmnácti let staral, potom ji musel nechat umístit do psychiatrické léčebny Bennington Sanitarium. Tam jeho matka zůstala natrvalo.

Spencer jí denně posílal dopisy jako alespoň malou náhražku za to, že se ji bál navštívit. To se ve čtvrté sezóně změnilo - musel za ní dojet na návštěvu, protože se jí potřeboval kvůli případu zeptat na informace o svém otci. Spencer má strach, že by se na něm matčina nemoc mohla geneticky projevit.

Spencerovi se v životě během seriálových řad smůla rozhodně nevyhábala, v každém případě už teď můžeme prozradit, že ve dvanácté sérii dojde k vnitřnímu usmíření obou postav. Máte se na co těšit!

