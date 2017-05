Myslela jsem si, že budu hrát vždy jen křoví, tvrdí o svých hereckých začátcích Lucy Liu

Ačkoliv se od střední školy chtěla stát herečkou, vždycky si myslela, že dál než k hereckým "čurdům" to nedotáhne. V té době totiž hlavní roli žádná americká Asiatka nehrála v divadle, ani v televizi. Jak vypadaly začátky herečky a režisérky Lucy Liu, kterou můžete vidět v Holmesovi?

reklama

Na Prima LOVE uvidíte každou středu opakování třetí série Sherlocka Holmese: Jak prosté, kde si právě Lucy Liu zahrála hlavní roli v podobě dr. Watsonové, ženy, jež má zpočátku hlídat drogově závislého britského detektiva. V Americe momentálně finišuje pátá řada, vy můžete ve středu sledovat napínavou řadu třetí.

Co uvidíte již ve středu v Sherlockovi Holmesovu: Jak prosté?

Zprvu se nový případ Sherlocka zdá poměrně jednoznačný, jenže později se začínají objevovat skutečnosti, které se zdají poněkud zmatené. Sherlock Holmes totiž dostane za úkol sledovat nevěrného manžela. Ve skutečnosti se však ukáže, že je muž mrtvý a je potřeba najít tělo a zjistit, kdo ho zabil…

Více uvidíte na Prima LOVE už ve středu ve 20.15 v Sherlockovi Holmesovi.

Cesta k dr. Watsonové byla bez podpory

Kariérní postup osmačtyřicetileté Lucy Liu se zdá jasný jako facka. Sexy, drsná Lucy se objevila v úspěšném seriálu Ally McBeal a ohromila fanoušky. Lucy Liu se však nedávno v rozhovoru svěřila s tím, že její cesta rozhodně nebyla tak lehká, jak vypadá - myšleno od prvotních začátků.

V podstatě do střední školy dcera čínských emigrantů netušila, co bude dělat. Její rodiče ji tlačili do toho, aby studovala vysokou a jsou jako správní Číňani zaměřeni na byznys. Proto se Lucy doma ani nesvěřila s tím, že ji začíná lákat umění. Začínala v dramatických kroužcích v muzikálech jako byly Vlasy a Jesus Christ Superstar. Nebyly to žádné velké role, zpívala backgroundy a dlouho si myslela, že se z této pozice nedostane nikdy.

Ve chvíli, kdy si poprvé zahrála hlavní roli v Alence v říši divů, si uvědomila, že sama sebe viděla úplně zbytečně jako herečku, jež nedosáhne výrazných úspěchů. Nicméně, i tak dlouho trvalo, než se svěřila rodičům s tím, že se chce profesionálně zabývat uměním. "Je to dost těžké vysvětlovat rodičům, že chci dělat umění, je to něco strašně neurčitého narozdíl od toho, kdy držíte stetoskop a chcete se stát doktorem, nebo právníkem," vysvětluje Lucy Liu. Je nutné dodat, že v dnešní době její rodiče proti takovému rozhodnutí nejspíše nic nenamítají. Liu se nedávno stala matkou a kromě herecké profese zkouší i tu režisérskou a produkční.

Podívejte se na středečního Sherlocka Holmese, kde uvidíte Lucy Liu ve 20.15 na Prima LOVE.