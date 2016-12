Konec seriálu, slzy radosti, ale i štestí. Takový byl rok 2016 pro Rizzoli a Isles

Rok 2016 byl pro seriálové fanoušky velice náročný. Skončilo několik seriálu, jež si za léta vybojovali tisíce fanoušků. Mezi nimi i seriál Rizzoli a Isles. Co vše se událo v roce 2016 oběma představitelkám?

Seriál Rizzoli a Isles začal narozdíl od jiných seriálů velice úspěšně. Zatímco většina si získává srdce fanoušků postupně, první epizoda americké krimi měla 12. července roku 2010 na stanici TNT rekordní sledovanost, která činila 7,55 milionu diváků. V tu dobu to byl nejsledovanější pořad na kabelové televizi (po The Closer) a zároveň šlo v historii o druhou nejsledovanější premiéru na základní kabelové televizi (první byla premiéra Raising the Bar).

Poslední klapka seriálu Rizzoli a Isles klapla v tomto roce stou epizodou. A obě dvě představitelky tak musely zvládnout loučení s celým štábem a hereckými kolegy. To byl však v podstatě začátek roku 2016...

1) Konec seriálu a slzy

Po šesti letech skončil dětský tábor. I tak by se dalo přirovnat šestileté natáčení seriálu Rizzoli a Isles, kde se celý štáb zná a přátelí se spolu. Proto došlo na slzy a dojemné loučení. Více o posledních momentech na place se dozvíte tady.

2) Angie Harmon se po skončení seriálu odstěhovala z L.A.

Po šestli letech natáčení v Los Angeles a neustálému pendlování za svými dětmi, se herečce konečně ulevilo. Skončila jednu důležitou kapitolu svého života a Severní Karolínou, kde si vždy přála vychovávat děti. Více se o stěhování Angie Harmon dozvíte tady



Rizzoli a Isles - Angie se stěhuje za dětmi z L.A., Foto: Instagram.com

3) Angie Harmon recykluje odvážně

Angie je bývalou modelkou Calvine Kleina, a tak moc dobře ví, jak před fotoaparátem zapózovat. Focení ji viditelně baví stejně, což můžete vidět i na jejím Instagramu. Sama se však snaží konat i dobré věci jako je třeba snaha přimět lidi k větší reckyklaci. A na to se zkrátka musela svléknout. Více se o její ekologickém aktivismu můžete dozvědět tady



4) Sasha Alexander točí nový seriál a film

Konec seriálu Rizzoli a Isles ještě neznamená konec kariéry. Alespoň ne pro Sashu Alexander, která se už několikátou řadu objevuje v úspěšném americkém seriálu Shameless (a v další řadě tomu nebude jinak). Herečka však natáčí i nový film. Více se dozvíte tady

Sasha Alexander - Rizzoli a Isles, Foto: Instagram.com

5) Sasha Alexander ukázala tvář bez make-upu

Ve svých čtyřiceti třech letech se rozhodla herečka ze seriálu Rizzoli a Isles ukázat tvář bez doteku make-upu. Podařilo se jí tak zvýšit povědomí o tom, že když vám je přes čtyřicet, rozhodně nepatříte do starého železa (naopak!). Třiačtyřicetiletá Sasha je důkazem, že krásnou můžete být i s pár vráskami a kruhy pod očima.

6) Umrtí jednoho z herců Rizzoli a Isles

Po konci natáčení seriálu Rizzoli a Isles Angie Harmon oznámila na sociálních sítích, že štáb seriálu se právě potýká se ztrátou kolegy. Jedenašedesátiletý Massee podlehl 20. října rakovině. Fanoušci Rizzoli & Isles si ho pamatují jako sériového vraha Charlese „Chirurga“ Hoyta, který se objevil ve čtyřech dílech Rizzoli & Isles a několikrát byl pak i zmiňován. Hoyt byl posedlý Jane Rizzoli, která se měla stát jeho další obětí, ale zachránil ji Korsak. O smrti ze seriálu si můžete přečíst více tady.



