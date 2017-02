Iluze šílenství, nebo nekalý boj čínských obchodníků?

Čínu a její podnikatelské schopnosti zná celý svět. Podívejte se na sobotní přívěh ze života o tom, jak žena bojuje proti odkoupení vlastní firmy čínskými obchodníky. Znalosti, které se budou do budoucna hodit. Iluze šílenství uvidíte na Prima LOVE v sobotu ve 20.15,

Co uvidíte v novém kanadském thrilleru s názvem Iluze šílenství? Tvrdý podnikatelský boj, rozmanité kultury, ale také boj s nemocí, nad kterou se nikdy nevyhrává...Hlavní postava Pauline totiž během svého boje o návrhářskou firmu začne trpět demencí.

Pauline vede návrhářskou firmu, kterou se pokouší odkoupit čínský podnikatel, ale ona s prodejem nesouhlasí. A v tu samou dobu se u ní začíná projevovat dědičná demence...

Prodat svůj život?

Pauline vede návrhářskou společnost, která neustále odmítá nabídky na odkoupení firmy. Tentokrát nabízí jeden čínský podnikatel skutečně vysokou sumu, ale Pauline se do toho nechce. Nabídku však musí zvážit, protože její manželství prochází finanční krizí. Aaron býval úspěšný podnikatel, ale nyní už dlouho nemůže najít práci.

Pauline ovšem dělá starosti i něco jiného: neustále něco zapomíná a věci nechává na podivných místech. Pauline ví, že její matka zemřela na demenci, dokonce se o ni starala, takže ji straší, že ji má také. Když už je toho moc, rozhodne se jít na vyšetření.

Strach z nemoci je ochromující

První doktorka tvrdí, že Pauline demencí netrpí, ale když se situace zhoršuje, jde Pauline za jiným lékařem. Tento lékař z testů vidí, že Pauline trpí demencí. Navíc do ordinace přijde muž, který tvrdí, že je Aaron, a Paulinina asistentka to potvrdí. Pauline tedy dostane léky a od té doby je mimo. Trpí různými halucinacemi a je pořád unavená. My ale můžeme vidět, že Aaron dopuje Pauline prášky zcela úmyslně. Aaron a Elizabeth, což je Paulinina asistentka, chtějí z Pauline udělat blázna a chtějí, aby dala Aaronovi plnou moc. Aaron by pak firmu prodal a získal by pro sebe peníze.

Sledujte důležitou životní cestu Pauline, proti které se obrátil osud ve snímku Iluze šílenství