Hvězda Castla na zabití jezdí jednou týdně metrem a nikdo si jí nevšímá!

Herečka, která je představitelkou Kate Beckettové, vyšetřovatelka a drahá žena Richarda Castla ze seriálu Castle na zabití, ráda jezdí městskou hromadnou dopravou, protože myslí eko. Jak moc ekologická je ve svém životě?

reklama

Jak všichni fanoušci seriálu Castle na zabití dobře ví, herečka Stana Katic stojí pevně nohama na zemi, i když se její výplata pohybuje pravidelně v milionových číslech. Možná je to právě jejím původem, který sahá do Evropy, přesněji do Srbska, ačkoliv ona sama se narodila v Kanadě. V Srbsku, ale i po celé Evropě se však nachází poměrně často, čímž rozhodně nemyslíme jednou ročně povinnou návštěvu příbuzných na východě Evropy.

Stana si brala svého manžela v Chorvatsku, letos zavítala do Srbska, Turecka, Rumunska, ale i do Anglie. A tak není divu, že rozhodně nepatří do škatulky amerických hereček, které s prvním šekem za pilotní díl seriálu s velkou pompou opustily svět městské hromadné dopravy a společně s většinoou se raději tísní na dálnicích v L.A. v jejích proslavených zácpách.

Slavná herečka jezdí MHD

Stana je jako světoběžkyně pravý opak Američanů, v roce 2015 se v jednom rozhovoru dokonce přiznala, že minimálně jednou týdně jezdí metrem, ale cizí jí není ani ježdění na kole a autobus. Dokonce prý využívá metro minimálně jednou týdně a nikdo z cestujících ji nepoznává. Ačkoliv je právě v L.A. v podstatě nemožné přemístit se bez auta, Stana Katic říká, že se hustota mětské hromadné dopravy stále zlepšuje. Kromě toho tato talentovaná žena žije za L.A., kde si pořídila tzv. "zelený dům" se solárními panely.

Není divu, že se přestavitelka Kate Beckettové tak přidala k hnutí, které vyzývá obyvatele Los Angeles, aby jeden den v roce vyrazili z domů bez aut. Protože i jeden den dokáže udělat se vzduchem na naší planetě zázraky.

Den bez aut

L.A. je podle herečky hlavním městem médií a má obrovský vliv po celém světě. "... Proto, když některé lidské příběhy a fakta řekneme právě ve slunném L.A., můžeme tak ovlivnit celou Zemi. Jedna komunita v Rumunsku už dávno zavedla pátky bez aut. V rámci takových akcí se člověk dozví i zajímavé lidské příběhy. Poznala jsem tam dva lidi, učitele, kteří se potkali právě během jízdy autobusem. A z té magické páteční jízdy v Rumunsku vzniklo krásné manželství s dětmi, " vysvětluje Stana Katic a možná dál jezdí metrem.

Sledujte Castla na zabití každé úterý ve 20.15 na Primě LOVE!