Co říká britský Sherlock na toho amerického? Miller dostal cynické požehnání

Amerického Sherlocka Holmese můžete sledovat každou středu ve 20.15 na Prima LOVE. Ačkoliv vysíláme už čtvrtou řadu, vraťme se na začátek. Když Johnny Lee Miller roli přijímal, šel se zeptat o něco slavnějšího Sherlocka Holmese z BBC.

reklama

V americkém krimiseriálu Sherlock Holmes: Jak prosté můžete sledovat Johnnyho Lee Millera jako slavného detektiva a Lucy Liu jako netradiční dr. Watsonovou. Momentálně na Prima LOVE každou středu vysíláme již čtvrtou řadu tohoto seriálu. Tento týden dokonce uvidíte poslední díl čtvrté řady. Těšte se na pořádné zakončení, které fanoušky nenechá spát, protože...

Viknerova moc sílí a on se stává nezastavitelným, dokonce i vlivní členové skupiny se ho chtějí zbavit. Sherlock vymyslí plán, jak ho dostat za mříže a skončit vraždění ve městě. Závěr čtvrté řady uvidíte ve středu ve 20.15 na Prima LOVE.

Co řekl britský Sherlock?

Svět zná už několik let dva Sherlocky Holmese, ten britský pochází z dílny BBC a bravurnímu herci Benedictovi Cumberbatchovi otevřel brány do Hollywoodu. Benedict se jako lehce autistický Sherlock dostal v rámci skvělé televizní show do světového povědomí. Johnny Lee Miller byl s takovou slávou o něco napřed. Kdysi si totiž zahrál jednoho z nejslavnějších feťáků pod sluncem, a ještě v té době netušil, že ho po dvaceti letech čeká opakování.

Když přistál Johnnymu Lee Millerovi scénář a nabídka ztvárnit amerického Sherlocka Holmese, první komu volal, byl jeho kamarád a divadelní kolega Benedict Cumberbatch. Ten už byl v té době shodou okolností slavným televizním Sherlockem Holmesem. Johnny Lee chtěl radu. Má vzít takovou toli?

"Jonny [Lee Miller] se mě zeptal, jestli by mi nevadilo, kdyby vzal tuto roli. Zeptal jsem se ho na to, jaké jsou v seriálech podobnosti. On mi řekl, že je to moderní, Lucy Liu bude hrát dr. Wasona. Wow, pomyslel jsem si. Pak mi dokonce dal scénář pilotního dílu. Já si myslím, že je pro oba Sherlocky na světě místo, přeji Johnnymu jen to nejlepší," dodal pro britský deník Cumberbarch.

"...I když je to trochu divné, preferoval bych, aby to nedělal. Ale když máte doma dítě, které musíte krmit, hezký dům v L.A. a ženu, jež musíte šatit, zvykl jste si na určitý životní standart, musíte se podle toho zařídit, " pokračoval s cynickým úsměvem britský herec.

Je vidět, že oba dva pánové preferují cynismus v každé druhé větě, což oba dva představitele Sherlocků pojí přátelsky dohromady.

Podívejte se na Sherlocka Holmese: Jak prosté už tuto středu na Prima LOVE ve 20.15!