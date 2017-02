Co když máte doma Nebezpečného hosta? A je dobře známý...

Během sobotního večera uvidíte na Prima LOVE další thriller, který se však nebezpečně přibližuje reálnému životu. Nebezpečného hosta uvidíte v sobotu ve 20.15 večer! V hlavní roli uvidíte Tori Spelling, kterou znáte jako Donnu z Beverly Hills 902 10.

Rebecca (Tori Spelling) je profesionální hlídačka domů a Lawrencovi si ji na pár týdnů najmou. Po jejich návratu se však žena stále nemá k odchodu...

Host, který nechce odejít

Na začátku filmu vidíme, jak se nějaká dívka vrací z vysoké na týden domů, ale tam objeví jen mrtvé rodiče. Ji i jejího přítele pak s největší pravděpodobností zabije dívka, která u jejích rodičů žila. Ta samá dívka se v další scéně dočasně nastěhuje do domu k Lawrencovým. Dívka se jmenuje Rebecca a je to profesionální hlídačka domů. Lawrencovi odjeli na chvíli do domu u jezera, ale nikomu tam není moc dobře, protože tam před rokem zemřela jejich starší dcera. Později se dozvíme, že se Lauren utopila, když pod ní praskl led. Lauren se byla po ledu projít se sestrou Amy, ale ta ji nemohla zachránit. Celá rodina je smutná, a tak se vrací domů dřív. Sara to volá Rebecce, která už dávno stihla prošmejdit celý dům a všechny rodinné fotografie.

Sara nabídla Rebecce, aby v domě zůstala, dokud se nebude moct přesunout do dalšího domu, který má hlídat. Rebecca se snaží stát členem rodiny, ale Amy a Kyle jí moc nevěří. Saře ovšem chybí dcera a Rebecca to na ni hraje skvěle. Amy je vůči Rebecce velmi podezíravá a její obavy vzrostou, když Rebeccu pozná v jednom obchodě starší paní a osloví ji jménem Claire. Rebecca dělá, že paní nezná, ale v noci se do obchodu vrátí a zabije ji. Amy se pak od sousedky dozví, že jí Rebecca vyprávěla o sestře jménem Claire, kterou ztratila. Amy to nedá a začne googlovat. Narazí na článek o starším páru, který uhořel v domě. Po mrtvých zůstal syn, kterého Amy zkontaktovala.

Kdo je tady navíc?

Rebecca mezitím pilně pracuje na tom, aby Amy vystrnadila z rodiny. Rebecca dělá z Amy alkoholičku, která bez prášků na spaní neusne. Rebecca se dokonce vyspí s přítelem Amy a vše si nafotí, a protože má na sobě její prádlo, Sara uvěří, že jde skutečně o Amy. Sara si chce s Amy promluvit, ale vše skončí hádkou a Amy odchází z domu. Sara a Kyle večer vyráží Amy hledat, ale ona se vrátí domů, protože si ověřila, že Rebecca je ve skutečnosti Claire. Rebecca ale Amy omráčí a odtáhne do sklepa, kde skladuje i mrtvolu Amyina přítele....

