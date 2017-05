9 vtipných komplimentů od Bootha Kůstce ze Sběratelů kostí

Nemohou být rozdílnější, přesto je k sobě něco neustále přitahuje. Jsou jako třaskavina a spojuje je sarkastický smysl pro humor. Hlavní postavy seriálu Sběratelé kostí mezi sebou mají neuvěřitelnou chemii a také spoustu hlášek.

Co uvidíte už toto úterý?

Jedenáctá řada Sběratelů kostí je pořádně našlapaná. To uvidíte sami. Desátý díl je hlavně o tom, jak se Booth vyrovná se svou vlastní výzvou, která bude nakonec daleko těžší, než si myslel. Při ohledávání další nalezené oběti totiž dojde k explozi, při které jsou Aubrey s Hodginsem zraněni. Booth se zařekne, že neznámého pachatele ohrožujícího policisty dopadne co nejrychleji…

MÁME PRO VÁS I VÝVOJ VZTAHU KŮSTKY A BOOTHE

1) Kůstko, jsi jako moje babička



Booth: (ke Kůstce) Víš, jsi úžasná. Znáš Poklad na Siera Madre, ale ne Charlize Theron. Víš, kdo jsi? Moje babička.

2) Scullyová a Mulder

Booth: Jsme jako Scullyová a Mulder.

Brennanová: Nevím, co to znamená.

3) Kdo je blbej a blbější?

Booth: Já tím nemyslel, že jsi ujetá.

Brennanová: Řekl jsi, že přepínám na ujetost.

Booth: Omlouvám se. Víš co? Od teď se budem vyhýbat génium, protože by sis o mě začala myslet, že jsem blbej.

Brennanová: Co? Ale toho se neboj. Já už přece vím hodně dávno, jak moc blbej ty jsi.

Booth: Hm...

Brennanová: Tedy, co jsem řekla je pravda, ale i tak to vyznělo dost divně. Takže asi bych teď měla říct, že je mi jedno, jak moc jsi blbej. Je to lepší?

Booth: Ne, ne. Vůbec ne.

4) Doktorát

Brennanová: Jsi nafoukaný!

Booth: Já jsem nafoukaný? Nejsem ten, kdo předhazuje každých pět minut, že má doktorát!

5) Když jsi mluvila

Booth: (váhavě) Někdy, ehm, někdy ti... bylo těžké porozumět.

Brennanová: O čem to mluvíš? Kdy?

Booth: Když jsi... mluvila.

6) Kůstka umí žít

Booth: Máš kocovinu. Nemáš pocit, že ti exploduje hlava?

Brennanová: Prospala jsem pár hodin na gauči a vysprchovala se v dekontaminační komoře.

Booth: Ty fakt víš, jak žít.

7) Umluv lidi k smrti

Booth: Kůstko, ty nepotřebuješ zbraň. Pokud bude potřeba střílet, postarám se o to.

Brennanová: Ale co když budeš zraněný nebo mrtvý a pořád bude potřeba střílet? Nedoufám, že se to stane. Jen uvažuju nad možnostmi.

Booth: Víš co, Kůstko? Jsi profesorka, že? Nejsi agent FBI. Použij svoje mutantí schopnosti... prostě umluv lidi k smrti.

8) Rainman

Brennanová: Jsem skvělá řidička.

Booth: Jasně, Rainmane.

Brennanová: Nechápu, co to znamená.

9) Santa Klaus

Booth: (na Kůstku) Ty bys rozbrečela i Santa Clause, vážně.

