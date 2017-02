5 důvodů, proč je Johnny Lee Miler úžasný v Trainspottingu 2

Seriálový Sherlock Holmes, kterého můžete pravidelně vídat ve středu ve 20.15 na Prima LOVE, má za sebou velkou filmovou premiéru Trainspottingu 2. Filmové kritici jsou nadšení, a vedle Ewana McGregora výrazně zazářil právě Johnny Lee Miller.

Ačkoliv můžete Johnnyho Lee Millera momentálně sledovat jako moderního Sherlocka Holmese ve stejnojmenném seriálu každou středu ve 20.15 na Prima LOVE, Johnny má čerstvě za sebou jeho druhou nejslavnější filmovou roli. Ta první byla role feťáka Sick Boye v Trainspottingu, ta druhá se odehrála přesně o dvacet let později v Trainspotting 2.

Filmoví kritici pokračování příběhu z divokých devadesátek o nejslavnějších feťácích na světě chválí. Režisér Danny Boyle přesně vystihl moment, kdy mělo cenu se svými herci natáčet znovu. O tom mluví i jeden z hlavních aktérů filmu Johnny Lee Miller, jenž samozřejmě pokračoval ve své roli Sick Boye. V článku se dozvíte i to, jak stylově strávil představitel Simona první dny na natáčení v Edinburgu.

Ačkoliv je i pokračování Trainspottingu o hlavní postavě Rentovi (Ewan McGregor), Johnny Lee Miller jako Simon (Sick Boy) Williamson je na filmovém plátně nepřehlédnutelný. Podívejte se na pět důvodů proč.

1) Renton se vrací z Amsterdamu dvacet let poté, co svým nejlepším kamarádům vyfoukl velké množství peněz. Ale narozdíl od "polepšeného" účetního Rentona vám je při první scéně se Sick Boyem jasné, že tento charakter má za sebou tvrdých dvacet let života. Johnny Lee Millerovi se povedlo na první dobrou zobrazit postavu Sick Boye jako někoho, kdo vyzrál..do něčeho horšího.

2) Mladého psa novým kouskům v Edinburgu nenaučíš. Johnnymu se povedlo ukázat Simona jako jednu z postav malého Edinburgu. Diváci ho sice dvacet let neviděli, ale právě na něm je vidět, jak těžké je dostat se z kolejí žitého. Simon je z bývalého feťáka už je jen podvodníček milující bílý prášek v nosních dírkách. Ukazuje se, že obrátit svůj život naruby (na tu správnou stranu) je v maloměstě jménem Edinburg nemyslitelné. Všechny postavy kromě Rentona žijí částečně z nostalgie a vzpomínek.

3) Simon je malá ryba v edinburgském podsvětí. I tak si pro ostatní zachovává auru velkého šéfa. Charisma zkrátka Johnny Lee Miller nezapře.

4) Jednou z dalších věcí je neuvěřitelný skotský přízvuk, který je pro Sick Boye samozřejmostí. Pro herce Johnnyho Lee Millera však tak úplně ne, zvlášť, když se narodil v Anglii a už několik let pobývá většinu času v Americe. Se skotským akcentem mu budete rozumět každou druhou větu, slibujeme!

5) Miller má dar dát svým postavám několik rozměrů. Stejně jako v Sherlockovi to není jen obyčejný arogantní detektiv, tak ani v Trainspottingu 2 se nejedná o bezmyšlenkovitého podvodníčka s bílou čárou na kreditní kartě. Simon je v jeho provedení neúspěšný, mstivý čtyřicátník, zároveň ho poznáváme jako silného a odhodlaného muže, který je v jádru daleko křehčejší, než by se mohlo zdát.

