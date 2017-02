4 nejhorší filmoví sousedi vůbec!

Klepání koštětem na strop, nebo hlasité romantické projevy za zdí. Máme je všichni, známe to všichni. Sousedi umí být leckdy pěkně otravní! Našli jsme vám 4 nejhorší filmové sousedy vůbec. Určitě se nemáte tak špatně.

V neděli na prima LOVE uvidíte americký horor Stupnice strachu. O čem snímek je? O lidských bludech a samozřejmě strachu.

Mladí manželé se stěhují na bezpečnější místo. V jejich bývalém bydlišti byla totiž žena přepadena a následky stále nese velmi těžce. Jenže ne všichni noví sousedé jsou přátelští…Těšte se na neděli ve 20.15 na Prima LOVE.

Všichni s nimi máme zkušenosti. Sousedi totiž tak trochu sdílí i náš život, stejně jako my sdílíme ten jejich. A bohužel o sobě víme třeba i to, co bychom vědět nemuseli. Zdi jsou někdy však neúsprosné.

1) Baba na zabití

Ben Stiller a Drew Barrymore konečně objevili svůj vysněný byt. Netuší však, že babička, jež bydlí nad nimi, je zosobnění pekla. Manželé tak začínají splácet krutou daň za úžasný byt...Film režíroval Danny Da Vitto.

2) Smrt krásných panen

Éterická a tajemná story o sousedech, kteří měli krásné dcery. Mladý teenager však objevuje důvody a důsledky sebevražd všech pěti nádherných sester, které bydlí v jeho ulici. Snímkem začala svou úspěšnou kariéru režisérka Sofia Coppola.



3) Sexbomba od vedle

Osmnáctiletý Matthew Kidman (Emile Hirsch) je normální mladík, který doposud pořádně nežil. Pak se ale zamiloval do své nové sousedky, krásné a zdánlivě nevinné Danielle (Elisha Cuthbertová). Když Matthew zjistí, že perfektní "sexbomba od vedle" je někdejší pornohvězda, jeho křehká existence se otřese v základech. Pubertální sen stane se skutečností!

4) Sousedi (2)



Mac (Seth Rogen) a Kelly (Rose Byrne) jsou hrdými rodiči malé holčičky a tak nějak smíření s tím, že pro ně už skončily divoké večírky a že jediné špeky, které mají, jsou ty na břiše. Žijí v útulném domečku v tiché ulici a pomalu se připravují na krizi středního věku. Když si sousední dům pronajmou vysokoškoláci v čele s vyrýsovaným hezounem Teddym (Zac Efron), zavětří sice nebezpečí. Komedie má i úspěšné pokračování.

